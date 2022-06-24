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İlaçlama ekipleri 7/24 saat sokakta

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla rahat ve huzurlu bir yaz için kent genelinde karasinek, sivrisinek, larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

KÜTAHYA 24.06.2022, 10:13
İlaçlama ekipleri 7/24 saat sokakta

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla rahat ve huzurlu bir yaz için kent genelinde karasinek, sivrisinek, larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile yapılan ilaçlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Genel ilaçlama çalışmaları ile birlikte sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini de sürdüren ekipler ilaçlama çalışmalarına yaz ayları süresince devam edecek.

Tüm mahallelerde devam eden ilaçlama çalışmaları akşam ve gece saatlerinde de sürdürülüyor.

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