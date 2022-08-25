İl Sağlık Müdürü Şenkul’un Domaniç ziyaretleri

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Domaniç İlçe Devlet Hastanesi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi ve Hemodiyaliz Ünitesi’ni ziyaret etti.

Müdür Şenkul, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy ile birlikte Domaniç İlçe Devlet Hastanesi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi ve Hemodiyaliz Ünitesi’ni ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı, sağlık çalışanları ile sohbet etti ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.

Ziyaret sonrasında yapımı devam eden Domaniç İlçe Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Şenkul, inşaat alanlarının yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.