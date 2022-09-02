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İl Sağlık Müdürü Şenkul’dan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ziyaret
Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.
KÜTAHYA 02.09.2022, 12:12
Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy ile birlikte 7/24 esasına göre çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.
Yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan Dr. Eser Şenkul, sağlık çalışanları ile sohbet etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.
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