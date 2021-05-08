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İl birincisi öğrenci ödüllendirildi

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İstiklâl Marşı’nı güzel okuma yarışmasında Kütahya birincisi olan Zafer İlkokulu öğrencisi Münevver Doğru’yu ödüllendirdi.

KÜTAHYA 08.05.2021, 11:17
İl birincisi öğrenci ödüllendirildi

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İstiklâl Marşı’nı güzel okuma yarışmasında Kütahya birincisi olan Zafer İlkokulu öğrencisi Münevver Doğru’yu ödüllendirdi.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencimiz, Münevver Doğru, İstiklâl Marşı’nı güzel okuma yarışmasında Kütahya birincisi olarak bizleri onurlandırmıştır. Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtının maketiyle kendisini ödüllendirdik. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor gözlerinden öpüyoruz. Emeği geçen idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.
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