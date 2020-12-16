İkinci kez Kütahya’yı temsil edecekler

Kütahya’nın Çavdarhisar 100. Yıl ilkokulu, Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez il temsilcisi olmaya hak kazandı ve Türkiye bölge finallerine davet edildi.

Altıntaş Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’26. kez düzenlenen Türkiye Zeka Vakfı Türkiye geneli Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası’nda Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu üst üste ikinci kez il temsilcisi olmaya hak kazanmış ve bölge finallerine davet edilmiştir.

Akıl ve zeka oyunları antrenörü İlçe Koordinatörü Halil Süngü ve sınıf öğretmenleri Sümeyra Gülsevim ile İsmail Bircan’a teşekkür ederek zeka ekibi öğrencileri Adem Buğra Duman, Anıl Altıngemi, Sude Yılmaz, Şeyma Sağlam isimli öğrencilerimize başarılar diliyorum’’ dedi.