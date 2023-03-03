İhtiyaçları için biriktirdiği 20 bin TL’yi depremzedelere bağışladı

Kütahya’nın Simav ilçesi Beciler Köyünde oturan 85 yaşındaki Mehmet İnce, kendi ihtiyaçları için biriktirdiği 20 bin TL’yi depremzedelere bağışladı.

İlçe Müftülüğüne gelen Mehmet İnce, yıllardan beri ihtiyaçları için biriktirdiği 20 bin TL’yi Simav İlçe Müftülüğü ve TDV Simav Şubesi güvencesi ile ilgili yerlere ulaştırılmak üzere makbuz karşılığı İlçe Müftüsü Hasan Serçe’ye teslim etti. Müftü Serçe, örnek davranışından dolayı Mehmet İnce’ye teşekkür etti.

20 bin TL’yi kendi ihtiyaçları için biriktirdiğini söyleyen Mehmet İnce, “ Gördüm ki depremzede kardeşlerimin bu paraya benden daha fazla ihtiyacı var. Bundan dolayı uzun yıllar biriktirdiğim bu parayı depremzede kardeşlerimize gönderme kararı aldım" dedi.