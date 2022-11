Hüsnü Olçar, KİYD Akademi’nin konuğu oldu

Kütahya’nın tanınmış iş insanlarından, Şair Şeyhi’nin torunlarından, ’Kütahya’dan Miami’ye’ kitabının yazarı, Hurok Marble Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği (KİYD) İstanbul Şubesi’nin konuğu oldu.

Olçar, sohbet havasında geçen programda kitabıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Kitap, sadece bir iş insanının hayatına, iş yaşamındaki başarılarına odaklanmıyor. Bir insanın kendini sıfırdan bu hale gelirken izlediği yollarda karşılaştığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğinin de altını çiziyor. Bir insanın başkalarına ilham olması gerektiğine inanmışımdır her zaman. Çünkü bir insan her şeyi değiştirebilir ve her şeyi yapabilir. ‘Kütahya’dan Miami’ye: Hüsnü Olçar’ kitabının özellikle meslek hayatının başındaki insanlara yol göstereceğini, onlara ilham olacağını düşünerek hazırladım. Kitabı okuyanların ve eline alanların hayatlarına dokunacak olmak benim için en büyük mutluluklardan biri. Bu kitap sadece bir Hüsnü Olçar kitabı değildir, bu kitap aynı zamanda büyük bir azmin ve büyük bir başarının öyküsüdür."

Olçar, program sonrası kitabını imzaladı. Hüsnü Olçar’a teşekkür plaketi, Prof. Dr. Tevfik Özpaçacı ve Sabit Özpaçacı tarafından takdim edildi.

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sülün, Olçar ve katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Sülün, kitabın satışından elde edilen gelirin dernek üyesi öğrencilere burs olarak verileceğini belirtti.

KİYD İstanbul Akademi’nin Kasım ayı etkinliğine; önceki dönem dernek başkanlarından Prof. Dr. Tevfik Özpaçacı, Genel Merkez eski muhasiplerinden YMM Sabit Özpaçacı, Kütahya’dan aramıza katılan Hasan Turgut, YMM Dursun Parlak, Prof. Dr. Onat Üzümcügil, Eğitmen Ahmet Peçen, YMM Mehmet Yavuz, Bahçelievler Ata Ortaokulu Müdürü Mahmut Torun, Avukat Deniz Halavart, Avukat Murathan Doruk, Satın Alma Uzmanı Şener Pektaş,Yönetim Kurulu üyeleri; Fatmanur Karaman, Cengizhan Dağlı, Cengiz Gümüşkar, Osman Yalçındağ, Tahsin Kaynak, Ramazan arabacak, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği İstanbul Şubesi üniversite öğrencileri ve değerli üyeleri katıldı.