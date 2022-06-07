Hürok Mermer’in Gemisi George Kütahya’dan Miami’ye yolculuğunu tamamladı.

Kütahya’da mermer üretiminde faaliyet gösteren Hürok Mermer, lojistik sorununu yaklaşık 250 bin metrekarelik ürününü 5 Ambarlı açık gemi kiralamakta bulmuştu. Hürok Mermer’in bu zorlu süreçteki endişeleri, geminin Amerika Miami Limanı’na indiğinde son buldu.

İzmir Ali Ağa Limanı’ndan uğurladıkları 5 ambarlık George isimli gemi, Miami Limanına yanaştı ve hızlı bir şekilde boşaltmalara başlandı.

Hürok Mermer’in Amerika Deposu Hurok Marble LLC Ceosu Kamil Olçar, "Uğurladığımız gemiyi burada karşılamak çok gurur vericiydi. Önemli bir ihracat hamlesi olan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Olçar, gemi boşaltmalarını hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Küresel ticarette yaşanan konteyner sorunu ve yükselen lojistik maliyetleri nedeniyle müşterilere ulaştırmakta güçlük çekilen ürünler, artık yeni müşterileri ile buluşmaya hazır.