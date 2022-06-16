Hürok Mermer’den jandarmaya tebrik ziyareti

Kütahya’da faaliyet gösteren Hürok Mermer’in yöneticileri, Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıl dönümü sebebiyle jandarmaya tebrik ziyaretinde bulundu.

Hürok Mermer İşletme Müdürü Erman Öztürk ve Hürok Mermer İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu, OSB Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Ufuk Gündoğdu’yu yerinde ziyaret ederek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyarette konuşan Hürok Mermer İşletme Müdürü Erman Öztürk, "Bugüne kadar kutsal vatan toprakları üzerinde emniyet ve güvenliğin teminatı olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecek olan Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, jandarma personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.