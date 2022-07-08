Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Hürok Mermer’de bayramlaşma coşkusu yaşandı. Bayramlaşma töreni öncesi 6 bayan çalışan kucaklaşarak, aralarındaki kırgınlığa giderdi, o anlar mesai arkadaşları tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Bayan ve erkek çalışanlar, önce patronları daha sonra da kendi aralarında bayramlaştı.

Türkiye’nin kurtuluşunun üretim, istihdam ve ihracatta olduğunu belirten Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar,

"Bizim fabrikada kardeşlik ön planda. İnşallah her şey daha güzel olacak. Pandemi dolasıyla son 2 yılda kucaklaşarak bayramlaşamamıştık. Bu özlemimizi çok şükür iki yıl sonra gerçekleşti. Ürettiğimiz ürünleri yurt dışına gönderiyoruz. Türkiye’nin kurtuluşu üretim, istihdam ve ihracat. Sizler bunların birer parçasısınız. Sizler Türkiye’ye büyük hizmetler yapıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Geçen bayram konteynır krizini aşmak için Amerika’ya açık gemi ile mallarımızı göndermiştik. Orada seçilmiş arkadaşlarımız gemide çok gayretli, gece-gündüz çalışarak gemiyi Amerika’ya gönderdiler. Kamil bey de gönderdiğimiz ürünleri aldı ve pazarlamaya başladı. Bayram sonrası yine gemi yüklememiz olacak. Yine seçilmiş arkadaşlarımız vasıtasıyla bunu tekrarlayacağız. Bu sefer arkadaşlarımız daha tecrübeli. " dedi.

Olçar, 24 Temmuz 2022 günü Kütahya Yoncalı’da Yörük ve Türkmenler Derneği tarafından düzenlenecek olan etkinliğe Hürok Mermer olarak sponsor olduklarını ifade etti.

Hüsnü Olçar, fabrikada düzenlenen tavla turnuvasında başarı elde eden çalışanları da tebrik etti.

Çalışanlara bayram hediyesi olarak çikolata paketi takdim edildi.