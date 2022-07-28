banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Hürok Mermer çalışanlarının Paintball heyecanı

Kütahya’da, Hürok Mermer çalışanları arasında düzenlenen etkinlikler Paintball turnuvası ile devam etti.

KÜTAHYA 28.07.2022, 13:19
Hürok Mermer çalışanlarının Paintball heyecanı

Kütahya’da, Hürok Mermer çalışanları arasında düzenlenen etkinlikler Paintball turnuvası ile devam etti.

Kent Orman’da düzenlenen turnuva kıran kıran geçen mücadelelere sahne oldu.

Hürok Mermer İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Oyun turnuvalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Tavla turnuvasından sonra Paintball turnuvası ile beraberiz. Amacımız arkadaşlarımızı iş dışında farklı bir alanda birlikteliklerini sağlamak ve takım ruhunu aşılamak. Bu amaçla çıktığımız yolda ayın turnuvalarını sırasıyla gerçekleştireceğiz. Paintball zorlu fakat eğlenceli bir oyun oldu. Katılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Yorumlar (0)
29°
açık