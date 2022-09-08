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Hurok Marble’de Masa Tenisi Şampiyonu Gökhan Çelik oldu
Kütahya’da, Hurok Marble çalışanları arasında düzenlenen ’Masa Tenisi Turnuvası’ tamamlandı.
KÜTAHYA 08.09.2022, 17:21
Kütahya’da, Hurok Marble çalışanları arasında düzenlenen ’Masa Tenisi Turnuvası’ tamamlandı.
Turnuvanın şampiyonu Veri Girip Personeli Gökhan Çelik olurken, ikinciliği Gökhan Ceylan üçüncülüğü de Cüneyt İnan elde etti.
Hurok Marble Genel Müdürü Kemal Olçar, 5 gün devam eden turnuvaya 30 çalışanın katıldığını ifade etti.
Olçar, "Çalışanlarımız olarak düzenlediğimiz turnuva sona erdi. 5 gün devam eden yarışmalar sonunda şampiyonluğu Gökhan Çelik elde etmiştir. Turnuvaya katılan derece elde eden ve derece elde edemeyen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
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