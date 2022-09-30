Kütahya’da faaliyet gösteren Hurok Marble, İtalya Marmomac Fuarı’nda yerini aldı.

Uluslararası taş, tasarım ve teknoloji fuarı olan Marmomac Fuarı, 27 Eylül 2022’de İtalya’nın Verona kentinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Her yıl katılım sağlayan Hurok Marble ürünlerini Verona’da sergiledi. Fuara Hurok Marble Yönetim Kurulu Başkanı ve Hurok Marble Genel Müdürü Kemal Olçar katıldı. Ziyaretçileri ile birebir ilgilenen Hurok Marble Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar, yaptığı açıklamada, "Marmomac, sektör açısından dünyanın en önemli fuarlarından biridir. Türkiye’den 151 firmanın katıldığı fuarda Kütahya’yı bizim temsil etmemiz gurur verici. Marmomac Fuarı’nın hayırlı olmasını ve tüm katılımcılar için bereketli geçmesini diliyorum” dedi.