Hurok Marble Grubu’nun lojistik başarıları devam ediyor

Kütahya’da mermer üretimi gerçekleştiren Hurok Marble Grubu 12 bin sandık ve yaklaşık 600 konteyner kadar malı Miami Limanına indirerek lojistik başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Dünyada yaşanan lojistik sıkıntısı ve konteyner bulunamaması nedeniyle Türkiye’den getirmek istedikleri malları istedikleri miktarda getiremediklerine dikkat çeken Hurok Marble’in Amerikalı şirketlerin başındaki CEO’su Kamil Olçar, “Çözüm için açık gemi yüklemesini denedik. İlkini Ramazan Bayramında yüklediğimiz gemiyi Miami Limanına indirdik. İkinci gemi Kurban Bayramına denk geldi. O da 20 gün gibi bir sürede Miami’ye geldi. Bu konuda biz biraz daha tecrübe kazandığımız için 12 bin adet sandık, yaklaşık 600 konteyner kadar malı indirdik. Dolayısıyla Türkiye’nin ekonomik olarak kurtuluşu, üretim, istihdam ve ihracattır. Buna çok büyük katkı vermeye gayret ediyoruz. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Miami Limanını ziyaret ederek geminin boşaltma çalışmalarını yerinde inceleyen Türkiye’nin Miami Ticaret Ataşesi Ömer İnce, ” Türkiye’den Amerika’ya yapılacak ihracatları ve Amerika’daki açılmış bulunan Türk firmalarını destek için buradayım. Miami Limanına gelen 50 bin tonluk gemiden indirilen sandık ve mallar Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayacaktır. Hurok Marble Gurubu’nu tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye adına çok büyük onur ve gurur duydum” diye konuştu.