Horasan erenlerinden Selim Dede anıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi Belediyesi tarafından bu yıl 10.’ncusu düzenlenen Selim Dede Hıdırellez Şenlikleri, Çukurca Beldesi Selim Dede Mesire Alanı’nda, sanatçı Uğur Işılak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Binlerce vatandaşın doldurduğu alanda pazarcı esnafı da rahat bir nefes alırken, çeşit çeşit çocuk oyun parkurlarını gören çocuklar, şişme balolardan oluşan eğlence yerlerine koştular. Animasyon ekipleri ile de gönüllerince eğlenen çocuklar gününü gün ederken, büyüklerde uzun aradan sonra, piknik ve mangal yapma keyfini yaşadılar.

Horasan erenlerinden Selim Dede’nin türbesinin bulunduğu alanda, asırlardır komşu köylüler tarafından kutlanan Hıdırellez, son 10 yıldır Çukurca Belediyesi ve Selim Dede’yi Koruma Derneği (SESADER) tarafından kutlanıyordu. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan kutlamaları, bu yıl belediye tek başına organize etti.

Anneler günü ile birlikte kutlanan Hıdırellez şenliklerinde, animasyon ekipleri çocukların yanında anneleri de sahneye alarak annelerinde gönüllerini aldılar.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ve ardından Kuran tilaveti ile başlayan program, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek alanı dolduran kalabalığa yaptığı konuşmalar ile devam etti.

"Pandemi sürecinden sonra böyle kutlamalara ihtiyacımız vardı"

Belediye Başkanı Emin Taşgın, “Tüm şehitlerimizin anaları başta olmak üzere tüm annelerimizin, anneler gününü izninizle hepiniz adına kutluyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar. 2 yıldır Pandemi nedeniyle yapamadığımız etkinlikleri, 10. Geleneksel Selim Dede Hıdırellez ve Çocuk Şenliğini ilk defa bölgemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl kutlayacağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın Kültür Turizm Bakanımıza ve Milletvekillerimize şükranlarımı sunarım. Kültürümüz içerisinde derin izleri olan Hıdırellez’in belde kültürü içerisinde yaşaması son derece önemlidir. Bu doğrultuda halkımızın geniş katılımıyla özellikle çocuk ve gençlere yönelik piknik ve kır şöleni gibi etkinlikler ile geleneğin özüne uygun bir biçimde birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamamıza vesile olan, hoşgörü, yardımlaşma ve doğa sevgisi temalarının öne çıkarılacağı biçimde toplumumuzun temel taşlarından sayılan geleneklerimizin yaşatılması gerekmektedir. Pandemi sürecinden sonra böyle kutlamalara ihtiyacımız vardı. Hıdırellez sağlık, bolluk ve bereketler getirsin” dedi.

Selim Dede Türbesi yanında topluca öğle namazı kılındı. Ardından sahne Mehter takımına bırakıldı. Atlı okçuların muhteşem gösterilerinin ardından sanatçı Uğru Işılak, en güzel eserleri ile halkı coşturdu.