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Hisarcık’taki fırınlarda Ramazan denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle ekmek ve pide sektöründe faaliyet gösteren fırınlarda zabıta ekipleri tarafından gramaj ve hijyen konularında denetimler gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 27.04.2021, 11:56
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Hisarcık’taki fırınlarda Ramazan denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle ekmek ve pide sektöründe faaliyet gösteren fırınlarda zabıta ekipleri tarafından gramaj ve hijyen konularında denetimler gerçekleştirildi.

İlçedeki fırınlarda yapılan denetimlerde şu ana kadar her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz fırınlarda ekmek ve Ramazan pideleri için gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirmektedirler. Yapılan denetimlerde genellikle esnafların gramaja uyduğu gözlemlenirken, eksik gramajlı ekmek üretilmemesi konusunda fırın sahiplerine gerekli uyarılar yapılmaktadır. Denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca sıkı bir şekilde devam edecektir. Amacımız vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda çıkarılan pide tüketmesine imkan sağlamak” dedi.
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