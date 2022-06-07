Hisarcık’ta yılsonu karma sergi

Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yılsonu karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki serginin açılışını Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya birlikte yaptı.

Kadın, erkek ve çocuk giyim, nakış, 3 boyutlu resim ve kağıt rölyef kursu ürünlerinin sergilendiği Karma Serginin ardından protokol üyeleri sergilenen eserlerin bulunduğu stantları tek tek dolaşarak ürünler hakkında, usta öğreticilerden bilgi aldı. Açılışta davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.