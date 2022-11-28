Hisarcık’ta yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi belediyeden

Hisarcık Belediyesince yeni başlatılan “Hoş geldin bebek” projesi çerçevesinde yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek annelere, bebek malzemelerinin yer aldığı çanta hediye ediliyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın eşi Nazife Çalışkan, Belediye Meclis Üyesi Ayşe Uludoğan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın’dan oluşan sosyal proje ekibi, yeni dünyaya gelen 0-6 aylık bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret ederek annelere bebek ihtiyaç çantası hediye ediyor.

Yer yer bebek aile ziyaretlerine katılan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ‘Hoş geldin bebek’ projesiyle sağlıklı nesiller yetişmesine ve ailelere katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yeni doğan bebeklerin, ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmalarını temenni eden Başkan Çalışkan, ‘‘Cenab-ı Allah tüm yavrularımıza anneli ve babalı, sağlıklı uzun ömürler nasip etsin” dedi.