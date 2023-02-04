Hisarcık’ta yemekhane ve kantin çalışanlarına özel hijyen eğitimi

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından okullardaki yemekhane ve kantin çalışanlarına özel hijyen eğitimi verildi.

Hisarcık Halk Eğitim Merkezinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kafeterya, çay ocağı ve kantin gibi gıda işletmelerde çalışan personele hijyen ve gıda güvenirliğine yönelik eğitim verildi.