Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursu kapanış programı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Yaz Kur’an Kursu kapanış programı düzenlendi.

Köprübaşı Camiinde düzenlenen 35 öğrencinin katıldığı Yaz Kur’an Kursu kapanış programında bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol,” Çocuklarımız yaz boyunca sıcak günlerde büyük bir fedakarlık yaparak iki ay Yaz Kur’an Kurslarımıza geldiler. Kur’an-ı Kerim bilmeyenler Kur’an öğrendiler, Kur’an-ı bilenler daha güzel okumak için gayret ettiler. Hocalarımız çocuklara yardımcı olurken, velilerimiz de destek verdiler. Bundan sonra da hep birlikte bu güzellikleri devam ettirmemiz lazım. Çocuklarımız Yaz Kur’an Kursunda iman, ibadet, güzel ahlak ve güzel Kur’an okuma hususlarında dersler aldılar. Yaz Kur’an Kurslarımızın amaçlarından bir tanesi de gençlerimizin namazın önemini anlaması, namaz kılmaya alışması böylelikle hayatımız boyunca en güzel kazanımı namaz kılarak elde etmiş oluruz” dedi.

Programda öğrenciler tarafından ayet, hadis, şiir ve ilahi okundu. Program sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi, kırtasiye malzemesi hediye edildi. Ayrıca katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.