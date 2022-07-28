Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursları’na yoğun ilgi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Yaz Kur’an Kurslarının çocukların yoğun ilgisiyle devam ettiği bildirildi.

Karbasan Köyü camiindeki Yaz Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Kur’an okumanın, imanın, ibadetin ve güzel ahlak sahibi olmanın ne kadar önemli olduğu hususlarını öğrencilerle paylaştı. Müftü Akyol, kurs hocaları Ahmet Deniz ve Hakkı Göktepe’ye üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilere imkanlar nispetinde her gün ikramlarda bulunulduğunu söyleyen Köy İmamı Ahmet Deniz,” Öğrencilere ikramlarda bulunan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun” dedi.