Hisarcık’ta yarışmada dereceye giren ana sınıfı öğrencileri ödüllendirildi

Hisarcık ilçesinde Kütahya Çinigar Anaokulu tarafından düzenlenen “Kütahya ve Hekim Sinan’ın Şifalı Bitkileri” konulu ulusal resim yarışmasında dereceye giren ana sınıfı öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirildi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Çinigar Anaokulu tarafından düzenlenen “Kütahya ve Hekim Sinan’ın Şifalı Bitkileri” konulu ulusal resim yarışması sonunda Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencilerinden Vesile Çağlar 5. ve Sedat Gazi Kurum 9. olarak yarışmada ilk on dereceye girdiler.

Ulusal resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Çinigar Anaokulu tarafından katılım belgeleri verildi. Başarılarından dolayı öğrenci, öğretmen ve ailelerini tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, “Daha küçücük yaşta büyük sorumluluklar üstlenerek yarışmaya katılan ve başarılı olan öğrencilerimizi kutluyor, kendileriyle gurur duyuyoruz. Minik öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.