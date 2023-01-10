Hisarcık’ta ustalık ve kalfalık sınavında başarılı olanlara belgeleri verildi

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Mesleki Eğitim-Ustalık Telafi (MESEM) programında Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) çerçevesinde düzenlenen kalfalık ve ustalık sınavında başarılı olanlara belgeleri verildi.

İlçede ilk defa düzenlenen kalfalık ve ustalık sınavında başarılı olan Hasan Çalışmaz Ustalık Belgesini, Yusuf Tutak Kalfalık Belgesini Okul Müdürü Selim Özyurt’un elinden aldı.

2022 yılı başında açılan Mesleki Eğitim Merkezi Programına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Okul Müdürü Selim Özyurt, ”İş başında meslek eğitimi yanında önceki öğrenmelerini belgelendirerek İl Denklik Komisyonunda verilen karar ile Kalfalık ve Ustalık Sınavı için müracaat eden adaylara ilçemizde sınava girme imkanı verilmiştir. Okulumuzun Kimya Alan Şefi Halil Demircan’ın gayretleriyle iş başında aday çırak olarak mesleki eğitim görecek olan öğrenciler kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ile iş yeri açma belgelerini almak için artık ilçe dışına gitmek zorunda kalmamaktadır. İlçemizde meslek eğitiminin geldiği nokta sevindiricidir. Bu konudaki gayretleri nedeniyle öğretmenimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.