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Hisarcık’ta trafik kazası: 6 yaralı
HİSARCIK’TA TRAKTÖR KAZASI 6 YARALI
KÜTAHYA 23.08.2020, 22:14
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hayvan gübresi yüklü traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Şeyhler köyünde Mustafa A. idaresindeki hayvan gübresi yüklü 43 EZ 630 plakalı traktörün Demircioluk mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan aynı aileden Mustafa A., Hatice A.,Yunus A. ve Hatice A. 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Ummuhan ve Seyfettin A. ise kaldırıldıkları Emet Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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