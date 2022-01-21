Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Hisarcık’ta trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde otomobilin gizli buzlanma nedeniyle takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 21.01.2022, 10:38
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde otomobilin gizli buzlanma nedeniyle takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hisarcık-Emet çevreyolunun 1. Kilometresinde meydana geldi. Cihan G. idaresindeki 43 ACH 008 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada yaralanan sürücü Cihan G. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza sonucu araçta maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE)