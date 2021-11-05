Hisarcık’ta trafik kazaları ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği, trafik kazaları ve emniyet kemeri kullanımıyla ilgili vatandaşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla videolu eğitim veriyor.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen trafik kazalarındaki yaralanma ve ölümlere dikkat çekmek, emniyet kemerinin doğru kullanımını anlatmak amacıyla ilçedeki kahvehaneleri tek tek dolaşarak vatandaşı video gösterisi eşliğinde bilgilendiriyor.

Emniyet kemerinin özellikle uzun süreli yolculuklarda kullanıldığı, şehir içindeki kısa süreli yolculuklarda ise ihmal edildiğine dikkat çekilen eğitimlerde, neden emniyet kemeri takılmalı? Emniyet kemeri takmanın önemi konularında bilgilendirmelerde bulunuluyor.