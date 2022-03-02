Hisarcık’ta sulama kanallarının temizliğine başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, belediye tarafından sulama kanallarında başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, çiftçilerin sulama faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yürütebilmesi için Belediye Fen İşleri Birimi’ne bağlı ekiplerce kanal temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Başkan Çalışkan, “ Bu yıl yaklaşık 36 kilometre uzunluğunda sulama kanalında yapılacak temizleme çalışmasının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması planlandı. Bizim için önemli olan çiftçimizin mağdur olmaması ve tarımsal üretimin aksamamasıdır. Bu arada sulama yapan çiftçilerimizden sulama kanallarının daha uzun ömürlü olması için kanal kenarlarına ağaç dikmemelerini, kanalları kırarak zarar vermemelerini ve kanal içerisine ot, dal, çöp gibi cisimler atmamalarını istiyoruz” dedi.