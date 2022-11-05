Hisarcık’ta sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilerek sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi.

Ziyarette, hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları, acil sağlık hizmetleri istasyonu çalışanları ile sohbet etti. Personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.

Sağlık tesislerinin fiziki şartlarını da inceleyen Müdür Şenkul’a ziyaretinde, Halk Sağlığı Başkan Vekili Dr. Mehmet Ertan Akça, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. M. Emrah Çamköy, Başkan Yardımcısı Ecz. Fırat Yavuz, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz, Başkan Yardımcısı Kürşad Yılmaz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Buttan eşlik etti.