Hisarcık’ta, “Sabah Namazında, Ailece Camide, Milletçe Duadayız” buluşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın çağrısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, "Sabah Namazında, Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşması düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Merkez Çarşı Camisi’nde gerçekleştirilen programda, din görevleri Ramazan Öğmen, Özcan Matyar ve Manevi Danışman Hasan Hüseyin Kırlı Kur’an-ı Kerim okudular. İlçe müftüsü Sebahattin Akyol’da namaz kıldırarak sohbet ve dua yaptı.

Müftü Akyol yaptığı konuşmada,” 2023 yılında daha çok gayret ederek, daha iyi bir kul olmak, ibadetlerimizi ve hizmetlerimizi daha mükemmel yapmak için elimizden gelen gayreti sarf etmeliyiz. Kalan ömrümüzde iyiliğin yeryüzüne hakim kılınması için Müslümanın arı misali tüm insanlara şifa olmak üzere gayret sarf etmelidir” dedi.

Etkinliğe, Kaymakam İsmail Tosun, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami çıkışından sonra cemaate çorba ikramında bulunuldu.