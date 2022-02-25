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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak” dedi.
Hisarcık’ta sabah namazı buluşması
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 25.02.2022, 13:15
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Karbasan köyündeki sabah namazı buluşmasında Cami İmam Hatibi Ahmet Deniz tarafından Yasin’i Şerif okundu.
Sabah namazını kıldıran İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol cemaate iman, amel, güzel ahlak ve takva konularında bilgiler verdi.
Katılımın yoğun olduğu program yapılan dua sonrası kahvaltıyla tamamlandı.