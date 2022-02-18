Hisarcık’ta Polis Memurluğu Sınavları’na Hazırlık Kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Polis Memurluğu Sınavları’na Hazırlık Kursu (POMEM) açıldı.

Emniyet Teşkilatı’nın ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Şehitler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Çelik tarafından verilen Polis Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kursuna 12 öğrenci devam ediyor.

Polislik sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Hisarcık Kaymakamlığı tarafından fotosel süre ölçer kronometre, jimnastik minderi, POMEM kız erkek el ağırlık seti, sıçrama tahtası ve slalom çubuk seti desteğinde bulunulduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya,” Çünkü kurulu bir parkur düzeni ve elde parkur malzemesi olmadan açılan kurs hiçbir anlam ifade etmez. Polislik sınavlarına hazırlanan öğrencilere parkur desteğinde bulunan Kaymakamımız Didem Dinç Özay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Sebiha Kaya ile birlikte Spor salonunda düzenlenen POMEM kursunu ziyaret etti.

Yapılan ziyarette eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Özay, kursiyerlerle de istişarede bulundu.