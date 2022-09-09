Hisarcık’ta Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Kursu açıldı.

Karaağıl köy konağında taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmeye yönelik tedbirlerin alınması amacıyla okul servislerinde görev alacak personellere yönelik açılan Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi kursuna 30 kursiyer katılıyor.

Eğitmen Muhammet Erdil nezaretindeki toplam 30 saatlik Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi kursunda kursiyerlere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması, trafik sistemi ve güvenliği, iletişim, yolcu indirme ve bindirme kuralları konularında eğitim veriliyor.