Hisarcık’ta Öğretmenler Günü voleybol turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Şehitler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Çelik ve Atatürk İlkokulu Öğretmeni Nihat Koçer’in hakemliğini yaptığı öğretmenler arası voleybol turnuvasında 1. Grupta Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu ile Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2. Grupta, Şehit Fatih Seven İlk/Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu ve Kutluhallar İlk/Ortaokulu takımları mücadele ediyor.

İlk gün müsabakalarında Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulunu 2-0, Şehit Fatih Seven İlk/Ortaokulu Kutluhallar İlk/Ortaokulunu 2-0 mağlup etti.

4 gün sürecek turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları 24 Kasım Öğretmenler Gününde verilecek.