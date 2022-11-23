Hisarcık’ta öğretmenler arası satranç turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler arası satranç turnuvası sona erdi.

Öğretmenler arası satranç turnuvasındaki müsabakalar önce okulların kendi aralarında yapıldı. Daha sonra finallere geçildi. Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinde puan usulü yapılan ve hayli çekişmeli geçen turnuva sonunda, Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve finansman Öğretmeni Muhammed Çelenay birinci, Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Selim Özyurt ikinci ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren öğretmenlere “Öğretmenler Günü’nde” madalya verileceği bildirildi.