Hisarcık’ta öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Programında Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödül verildi.