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Hisarcık’ta öğrenci velilerine “Bağımlılıkla mücadele” konulu eğitim
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda velilere yönelik, “Bağımlılıkla mücadele” konulu eğitim düzenlendi.
KÜTAHYA 27.02.2023, 12:47
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda velilere yönelik, “Bağımlılıkla mücadele” konulu eğitim düzenlendi.
Atatürk İlkokulunda Rehber Öğretmen Demet Bozkurt tarafından öğrenci velilerine yönelik düzenlenen, “Bağımlılıkla mücadele” konulu eğitimde madde bağımlılığı, bilgisayar oyunları ve internet bağımlılığı konularında veliler bilgilendirildi.