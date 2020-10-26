Hisarcık’ta Muhtarlar Toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl AFAD Müdürü, İl Telekom Müdürü, İl OEDAŞ Müdür V., Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Üyeleri, İlgili Kurum Amirleri, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı,

Toplantıda AFAD ile ilgili yapılan çalışmalar afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve afet zamanında muhtarlıklarca haberleşme sisteminin kurulması konularında katılımcılara bilgi verildi. İlçe merkezi ve köylerdeki internet alt yapısının iyileştirilmesi, Telekom ve elektrik direklerinin değiştirilmesi, enerji nakil hatlarının yapılması, aydınlatma lambalarının değiştirilmesi gibi konular hakkında ilgili İl Müdürlerince muhtarlar bilgilendirildi. Ayrıca muhtarların ihtiyaç ve talepleri alındı.