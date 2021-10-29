Hisarcık’ta muhtarlar toplantısı

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Köy ve Mahalle Muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, Yazı işleri Müdürü Ali Köse, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, İlçe SYDV Müdürü Nurcan Uçar, İlçe Müftü Vekili Bilal Aydoğdu ile Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Toplantıda, İlçe Özel İdare Müdürü köylerdeki içme sularıyla ilgili su depolarındaki klorlama cihazları hakkında muhtarları bilgilendirdi. Daha sonra muhtarların köy ve mahalleri için istek ve talepleri dinlendi. Ayrıca Covıd-19 tedbirleri çerçevesinde Hastane Başhekimi ve muhtarlarla istişareler yapıldı.