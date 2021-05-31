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Hisarcık’ta mor çiçeklerin görsel güzelliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yem bitkisi ekili tarlalarda açan mor renkli çiçekler görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor.

KÜTAHYA 31.05.2021, 10:47
Hisarcık’ta mor çiçeklerin görsel güzelliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yem bitkisi ekili tarlalarda açan mor renkli çiçekler görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor.

İlçede Arpalık mevkiinde ekimi yapılan yem bitkisi zobarmix arasında açan yabani mor çiçekler güzelliği ile görenleri büyülüyor.

Lavanta bahçelerini aratmayan mor çiçekler, doğaya ayrı bir görsel şölen sunuyor.
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