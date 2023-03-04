Hisarcık’ta lise öğrencilerinden deprem bölgesine yardım

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri aralarında topladıkları 4 bin 555 TL’yi deprem bölgesi yardım hesaplarına yatırdılar.

Okul Müdürü İsmail Aydın, Müdür Yardımcısı Sait Bütün tarafından organize edilen deprem bölgesi yardım kampanyasının sınıf başkanları öncülüğünde gerçekleştirildiği söyledi.

Aydın,” 11 ilimizde yaşanan büyük can ve mal kayıplarına neden olan deprem felaketine duyarsız kalmayan öğrencilerimiz, aralarında yardım amacıyla para topladılar. Kampanyaya okuldaki 158 öğrencinin tamamının katkıda bulunması, öğrencilerimizin sosyal duyarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Toplanan 4 bin 555 TL, ilgili yardım hesaplarına aktarılmıştır. Öğrencilerimizin yaptıkları yardımları Allah kabul etsin. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.