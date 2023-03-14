Hisarcık’ta lise öğrencileri koyun kalbi üzerinde deney yaptılar

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerine biyoloji dersinde dolaşım sistemi ve kalbin anatomisi gerçek koyun kalbi üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

Okulun Biyoloji Öğretmeni Başak Karslı tarafından dolaşım sistemi ve kalbin anatomisi ders kitabı ve diğer kaynaklardaki bilgilerle işlendikten sonra, daha kalıcı öğrenmeyi sağlayan ve yaparak, yaşayarak öğrenme imkanı da sunan deneylerle pekiştiriliyor.

Okul Müdürü İsmail Aydın, koyun kalbi üzerinde yapılan deney çalışmasının, öğrencilerin ilgisini artırmanın yanında, gerçek kalbi görmelerine ve kalıcı öğrenmelerine imkan sağladığını söyledi.

Müdür Aydın” Kitaplardan resmini gören ve bilgisini okuyan öğrencilerin konuyu daha kalıcı ve gerçekçi öğrenebilmeleri hiç şüphesiz deneylerle olmaktadır. Okulumuz 11. sınıfları dolaşım sistemi konusunda, koyun kalbi üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Koyun kalbinin öğretmen gözetiminde kesilip incelenmesi öğrencilerdeki merakı uyandırmanın yanında, bilimsel olarak gerçek bir kalbi inceleme imkanı bulmuşlardır. Bu çalışmalardan sonra internetten araştırma yapan öğrencilerimiz kalp ve dolaşım sistemine yönelik detaylı bilgiler öğrenmişlerdir. Biyoloji dersini deneylerle işleyip, öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlayan okulumuz Biyoloji Öğretmeni Başak Karslı’ya teşekkür ediyoruz. Öğrencilere çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.