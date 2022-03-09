Hisarcık’ta “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Kadın” konulu konferans

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla, “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Kadın” konulu konferans düzenlendi.

Konuşmacı olarak Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak’ın katıldığı Belediye Düğün Salonu’ndaki konferansa Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve kadınlar iştirak etti.

Konferansın açılışında konuşan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyledi.

Başkan Çalışkan, ”Peygamber Efendimiz, “Cennet anaların ayağının altındadır” buyurmuştur. Yine Peygamber efendimiz Veda Hutbesinde, kadınların bize Allah’ın emaneti olduğunu belirterek, Yüce dinimizin kadına ne kadar büyük değer verdiğini bizlere göstermiştir. Hayatımızın anlamı olan kadınlar için ne yapsak azdır, onlar bizim her şeyimiz. Baş tacımız, annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz, hayatımıza renk katan en önemli varlıklardır. Kadim medeniyetimizde bugüne kadar milletimizin var olmasında büyük rol oynayan, Hayme Ana, Nene Hatun, Çete Emir Ayşe, Halime Çavuş gibi daha birçok kadının, istediğinde bir kahraman olabileceğini bizlere göstermektedir. Bizler Hisarcık Belediyesi olarak bayan kardeşlerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bizlere düşen görev, kadınlarımızı her platformda desteklemek ve pozitif ayrımcılık yapmaktır” diye konuştu.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Kadın” konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kur’an’ın kadını insan ve kulluk paydasında erkekten ayırmadığı, adalet ve merhametle yaklaştığını, hakkını arayan bir kadın hakkında ayet indirerek hanımların haklarını Allah’ın koruduğunu söyledi.

Tuğba Anatoprak, ”Şiddete karşı olan Peygamberimiz, şiddet uygulayan erkekleri sert bir şekilde ikaz etmiş, hanımlara merhametle muamele edilmesini kendi örnekliğiyle gösterip tavsiye etmiştir. Hiçbir kadın Peygamberin huzurunda kötü şekilde anılmamış, buna izin verilmemiştir. Peygamberimiz kadın, çocuk veya hayvan hiçbir canlıya zarar vermemiş ve bunu yasaklamıştır. Kadınlarda haklarını bilip riayet ederken, sorumluluklarını aksatmadan hakkaniyetle davranmışlardır” dedi.

Anatoprak, erkek ve kadının birbirinin rakibi değil refiki olarak hareket etmesi halinde, insanın, ailenin ve toplumun güçleneceği ifade etti.

Konferans sonunda Kaymakam Didem Dinç Özay, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak’a günün anısına plaket verdi.(MA-EFE)