banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'

Hisarcık’ta “Kur’an-ı Kerim Öğrenme” kursu etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitimi Merkezi tarafından yaz kursları kapsamında okul çağı çocuklarına yönelik açılan 64 saatlik Kur’an-ı Kerim öğrenme kursu sonunda etkinlik düzenlendi.

KÜTAHYA 30.08.2021, 11:17
Hisarcık’ta “Kur’an-ı Kerim Öğrenme” kursu etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitimi Merkezi tarafından yaz kursları kapsamında okul çağı çocuklarına yönelik açılan 64 saatlik Kur’an-ı Kerim öğrenme kursu sonunda etkinlik düzenlendi.

Kurs öğretmeni Songül Gündüz nezaretinde 14 öğrencinin katılımıyla düzenlenen programda öğrenciler kurs boyunca öğrendikleri dua ve sureleri okuyup şiir ve ilahi söylediler.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, kursa katılan öğrencileri tebrik etti. Müdür Cebeci ve Kurs Öğretmeni Songül Gündüz öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Programda Kurs Öğretmeni Songül Gündüz tarafından Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler için yaptırılan pasta kesilip dağıtıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık