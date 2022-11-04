Hisarcık’ta "Kültürel Ögelerimiz, Milli Kültürümüz" konulu sergi

Atatürk İlkokulundaki serginin açılışını Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan birlikte yaptı.

Kaymakam Tosun ve Belediye Başkanı Çalışkan, geçmişten günümüze kullanılan birçok eşyanın sergilendiği sergi stantlarını tek tek gezerek ürünleri incelediler.

4. sınıf öğrencileri Sınıf öğretmenleri Semra Bülbül ve Elif Erdoğan rehberliğinde Sosyal Bilgiler dersi çerçevesinde, "Geçmişimi Öğreniyorum Ünitesi" konularından "Kültürel Ögelerimiz, Milli Kültürümüz" konulu sergi hazırladılar.

Sergide, öğrencilerin ailelerinden ve yakın çevreden topladıkları geçmişten günümüze kullanılan mutfak eşyaları, yöresel giysiler ve aksesuarlardan oluşan birçok eşya sergilendi. Açılan sergi sayesinde öğrenciler aletlerin nasıl kullanıldıklarını öğrenirken, aynı zamanda günümüzle de kıyaslama fırsatı buldular.