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Hisarcık’ta Küçükçay Taşkın Koruma Projesi çalışmalarına başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Küçükçay taşkın koruma projesi çalışmalarına başlandı.

KÜTAHYA 30.07.2022, 15:31
Hisarcık’ta Küçükçay Taşkın Koruma Projesi çalışmalarına başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Küçükçay taşkın koruma projesi çalışmalarına başlandı.

Küçükçay ve Kocaçay’ın birleştiği alandan başlayıp Bahçelievler mevkii arasına zemin genişliği 8 metre, duvar yüksekliği 3,15 metre olan toplam bin 319 metre uzunluğunda taşkın koruma duvarı yapılacak.

Küçükçay taşkın koruma projesi çalışmalarının başlamasıyla ilçeyi olabilecek bir sel felaketinden korumanın yanı sıra, tarım arazilerinin daha verimli sulanmasına olanak sağlayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Söz verdiğimiz gibi büyük bir proje daha hayata geçiyor. İhale çerçevesinde aynı güzergahta bulunan ve eskiyen Ücek köprüsü de yenilenecek. Ayrıca bisiklet ve yürüyüş yolları, sosyal yaşam alanları ile temiz ve yaşanabilir bir Hisarcık için gece gündüz çalışıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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