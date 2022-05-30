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Hisarcık’ta küçükbaş hayvanlarda aşı çalışmaları

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koyun, keçilerde veba ve brucella aşılama çalışmasının tüm hızıyla tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 30.05.2022, 12:14
Hisarcık’ta küçükbaş hayvanlarda aşı çalışmaları

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koyun, keçilerde veba ve brucella aşılama çalışmasının tüm hızıyla tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz ekiplerince koyun, keçilerde veba ve brucella aşılama çalışması tüm hızıyla sürmektedir. Bakanlık programının yüzde 70’ini bitiren ekiplerimizin tüm Hisarcık ilçesinde ve köylerinde aşılama çalışmalarını yakın zamanda bitirilmesi planlanmaktadır” denildi.

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