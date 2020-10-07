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Hisarcık’ta KPSS kursu açıldı

HİSARCIK’TA KPSS KURSU AÇILDI

KÜTAHYA 07.10.2020, 10:59
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Hisarcık’ta KPSS kursu açıldı

Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde lise ve ön lisans öğrencilerine yönelik KPSS Kursu açıldı.

Kpss Kursu Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu’nda sözel ve sayısal muhakeme, tarih ve coğrafya alanlarında öğretmenler Seyit Ali Baltacı, Muhammed Erdil, Sait Bütün ve Hakan Karademir tarafından veriliyor.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek verilen 320 saat süreli KPSS kursuna 23 kişi katılıyor.

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