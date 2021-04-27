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Hisarcık’ta koyun ve keçilere veba aşısı

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce koyun ve keçilerde koruyucu veba aşısı ile kuzularda küpeleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 27.04.2021, 14:29
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Hisarcık’ta koyun ve keçilere veba aşısı

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce koyun ve keçilerde koruyucu veba aşısı ile kuzularda küpeleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Hastalıkları Koruma ve Kontrol Programı kapsamında Veteriner Hekim Cihan Şen, Muhammet Güneş ve Veteriner Sağlık Teknikeri Adem Tutuk tarafından ilçe ve köylerdeki koyun ve keçilerde koruyucu veba aşısı ve küpeleme çalışmalarına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Cihan Şen, program kapsamında ilçede yaklaşık 10 bin koyun ve keçiye koruyucu veba aşısı yapılmasının planlandığını söyledi.
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