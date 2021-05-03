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Hisarcık’ta koronavirüsten 2 günde 4 ölüm

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde son 2 günde 4 kişinin koronovirüsten dolayı hayatını kaybetmesinin vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtığı bildirildi.

KÜTAHYA 03.05.2021, 12:04
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Hisarcık’ta koronavirüsten 2 günde 4 ölüm

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde son 2 günde 4 kişinin koronovirüsten dolayı hayatını kaybetmesinin vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtığı bildirildi.

Son iki gün içinde ilçe merkezinde 2, Örenköy ve Dereköy köylerinde 1’er kişi olmak üzere toplam 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durum vatandaşlar arasında korku ve endişeye neden olurken, ilçede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının artmasının maske, mesafe ve temas tedbirlere yeterince uymamalarından kaynaklandığı belirtildi.
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