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Hisarcık’ta koronavirüsten 2 günde 4 ölüm
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde son 2 günde 4 kişinin koronovirüsten dolayı hayatını kaybetmesinin vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtığı bildirildi.
KÜTAHYA 03.05.2021, 12:04
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde son 2 günde 4 kişinin koronovirüsten dolayı hayatını kaybetmesinin vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtığı bildirildi.Son iki gün içinde ilçe merkezinde 2, Örenköy ve Dereköy köylerinde 1’er kişi olmak üzere toplam 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durum vatandaşlar arasında korku ve endişeye neden olurken, ilçede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının artmasının maske, mesafe ve temas tedbirlere yeterince uymamalarından kaynaklandığı belirtildi.