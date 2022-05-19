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Hisarcık’ta korkutan yangın
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu malzeme deposu ve yaklaşık 100 saman balyası yandı.
KÜTAHYA 19.05.2022, 14:42
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu malzeme deposu ve yaklaşık 100 saman balyası yandı.
Alınan bilgiye göre, 82. Yıl Mahallesinde Mehmet Taş’a malzeme deposunun yakınında bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler daha sonra malzeme deposuna sıçradı. İhbar üzerine yangına Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 100 saman balyası yandı, malzeme deposu ise kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.